Ergene Velimeşspor'un kalesi emin ellerde

Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor yeni sezon öncesi bir yandan hazırlıklarını diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor kadrosunu güçlendirmeye ve yeni transferleri takıma katmaya devam ediyor.

Bu kapsamda kaleyi sağlama almak isteyen Tekirdağ temsilcisi geçtiğimiz sezon Kırşehir Belediyespor forması ile play-off oynama başarısı gösteren ve oynadığı 32 maçın 17'sinde kalesini gole kapatarak önemli bir başarıya imza atan tecrübeli kaleci Ahmet Sabri Fener ile anlaşma sağladı.

Ahmet Sabri Fener'i kadrosuna katarak kaleyi emin ellere teslim eden Ergene Velimeşespor, geçtiğimiz sezon Kırklarelispor forması ile play-off oynama başarısı gösteren isimlerden biri olan 25 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Fatih Cerlek ile geçtiğimiz sezon Vanspor forması giyen ve play-off maçlarına katılan başarılı sol bek Muhammet Mahmut Emir'i de kadrosuna dahil etti. Ön libero mevkiinde forma giyen Fatih Cerlek geçtiğimiz sezon 25 maçta forma giyerken sol bek mevkiinde görev yapan Muhammet Mahmut Emir ise 27 maçta forma giymiş ve 2 de gol kaydetmişti.