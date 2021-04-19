Ergene zabıtasından yoğunlaştırılmış denetim

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Covid19 denetimleri genelgesi kapsamında Ergene ilçesinde yoğunlaştırılmış dinamik denetim gerçekleştirdi.

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri “Yeniden Kontrollü Normalleşme Süreci” çerçevesinde denetimlerini arttırdı. Denetim ekipleri Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında yoğunlaştırılmış denetim faaliyetlerine başladı. İlçede faaliyet gösteren fırın, lokanta, tatlıcı, pastane ve marketler denetlenerek İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Merkezi sistemine kaydedildi. Ayrıca faaliyetlerine devam eden esnaflara ve alışverişe gelen vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yoğunlaştırılmış dinamik denetimler kapsamında ilçemiz genelinde Covid-19 tedbirlerinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan günlerde dahil olmak üzere açık olan iş yerlerinde zabıta müdürlüğü ekiplerimizce denetim faaliyetleri yapılarak vatandaşlarımıza gerekli uyarılar yapılmış olup, ilerleyen tarihlerde aynı kapsamda denetim faaliyetlerinin yapılacağını belirtti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Covid-19 salgınına karşı herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini de belirterek, “Bireysel olarak vatandaşlarımıza çok iş düşüyor. Durum çok ciddi, sevdiklerimizin ve kendi sağlığımız için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Bu zorlu süreçte salgından etkilenen bütün hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.