Ergene Zübeyde Hanım Kütüphanesi açıldı

Ergene Belediyesi, Atatürk Gönüllüleri Kütüphane Oluşumu Projesi Platformu üyeleri ile birlikte Ergene'de Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım anısına Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Sağlık Mahallesi Zübeyde Hanım Parkı'nda yer alan kütüphanenin açılışına Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Başkan Yardımcıları Hülya İnci, Ayça Albayraktar, Mehmet Cebeci, Yüksel Baydarlı, Ergene Belediyesi meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, Atatürk Gönüllüleri Kütüphane Oluşumu Platformu Başkanı Şerif Dursun ve, Onursal Başkanı Sedat Kaplan, dernek ve oda başkanları sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ile Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ressam, yazar ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşma yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Atamızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyete en iyi şekilde sahip çıkacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Bütün hayatını bir milletin var olma mücadelesi üzerine şekillendiren ve kahraman ulusumuzla birlikte yepyeni bir devlet kuran Mustafa Kemal Atatürk içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurarken, dini inancı, etnik kökeni, siyasi görüşü, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün milletimizi büyük, bağımsız Türkiye idealinde birleştirerek, sadece milletimize değil esaretten kurtuluş ve barış içinde bir dünya hayal eden insanlığa örnek olmuştur. Bu yönüyle evrensel bir değer kazanan milli mücadelemiz, dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Atatürk'ün bizlere bırakmış olduğu bu değerli mirası geleceğe taşıyabilmek için uğrunda büyük bedeller ödenen yurdumuza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmalıyız. O'na ve aziz hatırasına saygının gereği olarak, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı tek yürek olmalıyız” dedi.

Ergene'ye kazandırılan Zübeyde Hanım Kütüphanesi'nin oluşumunda emeği geçenlere teşekkür eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel konuşmasının ardından Atatürk gönüllüleri kütüphane oluşumu projesi platformu üyelerine teşekkür belgelerini takdim etti.

Teşekkür belgeleri takdiminin ardından ise hep birlikte Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesi'nin açılış kurdelesi kesildi.