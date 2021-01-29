Ergene'de 2020 yılında 410 nikah kıyıldı

Ergene'de yeni tip korona virüs salgını ile geçen 2020 yılında Ergene Belediyesi Evlendirme Memurluğunda toplam 410 çiftin nikahı kıyıldı. 2019 yılında 442 nikahın kıyıldığı Ergene'de Covid-19 nikah sayılarını çok da fazla azaltmadı.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve Ergene'yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle bir çok yerde nikahlar ya iptal edildi ya da ertelendi. Ergene Belediyesi gelen talepleri değerlendirerek nikah işlemlerine pandemi kurallarını dikkate alarak devam etti. Ergene'de evlilik heyecanı yaşayan gelin ve damat adayları da pandemi dönemi nedeniyle kısıtlı imkanlar olmasına karşın evlilikten geri adım atmadı ve 2020 yılında da 2019 yılına yakın sayıda bir nikah işlemi gerçekleştirildi.

Pandemi döneminde her alanda vatandaşına hizmet ederek onların hayatını kolaylaştırma adına adımlar atan Ergene Belediyesi nikah işlemlerinde de evlenmek isteyen çiftler ve ailelerine yardımcı olarak kolaylık sağladı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge uyarınca nikahlarda uyulması gereken kurallara azami ölçüde riayet eden Ergene Belediyesi Evlendirme Memurluğu görevlileri Covid- 19 tedbirleri kapsamında nikah işlemlerini büyük bir hassasiyetle gerçekleştirdi.

Gelin ve damat ile şahitlere getirilen maske takma zorunluluğuna uygun davranan Ergene Belediyesi görevlileri şahitler dışında gelin ve damat tarafının az sayıdaki birinci derece yakınının katılımıyla kısıtlı sayıdaki katılımcı ile nikah akdini tamamladı.

Nikah sayılarına bakıldığında pandemi dönemi olmasına rağmen önceki yıla oranla büyük bir azalma olmadığını belirten Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, zor şartlara karşın hayatlarını birleştirerek dünya evine giren tüm çiftlere ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.