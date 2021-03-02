Ergene'de 3 farklı fotoğraf sergisi açıldı

Ergene Belediyesi tarafından Mart ayı boyunca sürecek olan 3 farklı sergi Belediye Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başlandı.

Sağlık Mahallesinde bulunan Ergene Belediyesi Kültür Merkezinde 8 Mart Kadınlar gününe özel Bülent Türker Koleksiyonu olan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”, 12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 100. Yıl anısına 12 Mart İstiklal Marşı sergisi ve 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına ait fotoğraflar sergilenmeye başlandı.

Mart ayı boyunca 3 farklı sergi Ergene Belediyesi Kültür Merkezi giriş kısmında sergilenecek, sergiyi gezmek isteyenler pandemi kurallarına uygun bir şekilde sergi alanına alınıyor.

Ergene Belediyesi Kültür Merkezindeki sergi hakkında açıklamada bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “8 Mart Kadınlar gününe özel sergilenen fotoğraflarda ülkemizde ki ilk kadın tiyatrocu, ilk kadın öğretmen ve İlk kadın profesör gibi büyük başarıları imza atan kadınlarımızdan oluşan büyük bir fotoğraf sergisi yer alıyor. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yıl anısına ve 18 Mart Çanakkale Zaferimizin anısına ait fotoğrafların yer aldığı güzel bir sergi Kültür Merkezimizde sergilenmektedir. Sergimiz Mart ayı boyunca sergilenecekken sergimizi gezmeye gelen vatandaşlarımız pandemi kuralları çerçevesinde sergi alanına alınacaktır” dedi.