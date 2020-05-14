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Ergene'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Covid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarının yanı sıra yol hizmetlerine de devam eden Ergene Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Sağlık Mahallesi’nde asfaltlama çalışmalarına başladı.

Covid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarının yanı sıra yol hizmetlerine de devam eden Ergene Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Sağlık Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarına başladı.


Ergene'de yapılmayan yol kalmayacağı sözünü veren ve bu konuda çalışmalarını aralıksız sürdüren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Sağlık Mahallesi 9. Sokak'ta asfalt çalışmalarının başladığını söyledi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile birlikte çalışmaların yapıldığı yerde incelemelerde bulunan Başkan Yüksel, buradaki asfaltlamanın sona ermesinin ardından Sağlık Mahallesi 6. Sokak ve 1. Sokak'ta yol çalışmalarının başlayacağını belirtti.


Başkan Yüksel pandemi döneminde Ergene'de 50 bin metrekare parke taş yaptıklarını da belirterek, “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla belediyemizin mücadelesi yoğun bir şekilde devam ediyor. Salgınla mücadelenin yanı sıra belediyemizin yol çalışmaları da aksatılmadan sürdürülüyor. Sağlık Mahallesi'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 9. Sokak'ta asfalt çalışmalarına başladık, kısa sürede buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından 6. ve 1. Sokak'ta yol çalışmalarına başlayacağız” dedi.


Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a asfalt konusunda desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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