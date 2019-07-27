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Ergene'de ay ışığında sinema keyfi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ay Işığı’nda 2.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ay Işığı'nda 2. Sinema Geceleri etkinliği kapsamında “Hedefim Sensin” isimli sinema filmi Ergene İlçesi Yeşiltepe Mahallesinde Masal Park'ta gösterime sunuldu.


Ergene İlçesi Yeşiltepe Mahallesi Masal Parkta gösterime sunulan filme Ergeneli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hedefim Sensin isimli sinema filmini kahkahalar ile izleyen vatandaşlar, "Ailemizle birlikte keyif alarak izlediğimiz sinema filminden büyük memnuniyet duyduk. Geçmişteki gibi açık havada yapılan etkinlikler ilçemize ayrı bir renk kattı. Geçmişi günümüze taşıdılar. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ergene Belediyesine sunduğu bu güzel etkinlikler için teşekkür ederiz" dedi. Vatandaşların açık hava sinema etkinliklerine göstermiş oldukları ilgisinden memnun olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Vatandaşlarımız açık hava sinemamıza bir hayli ilgi gösteriyor, bu da bizi çok memnun ediyor. Birlikte geçmiş günleri yaşıyoruz. Çocuklarımıza da geçmişteki güzellikleri yaşatıyoruz. Etkinliğimize katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

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