Ergene'de beton parke taş çalışmaları sürüyor

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Cumhuriyet Mahallesi'nde başlatılan beton parke taş çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ergene'de birçok mahalleyi beton parke taş hizmeti ile tanıştıran Ergene Belediyesi ilçe genelindeki mahallelerde yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi 1301. Sokak'ta beton parke taşı çalışmalarına devam eden Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekiplerin özverili çalışması vatandaşlar ve esnaf tarafından takdir ile karşılanıyor. Sabahın erken saatlerinde beton parke taş çalışmalarına başlayan ekipler mesailerini titizlikle sürdürüyorlar. Yapılan çalışmayla mahalle ve sokak aralarının daha estetik bir görünüme kavuşacağı kaydedildi.

Ergene'de hizmetlerin artarak büyüyeceğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamasında, "Ergene'de vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından biri olan yol ve kaldırım sorununu ortadan kaldırıyoruz. Mahallelerimizin hepsinde beton parke taş çalışmasında bulunduk ve çalışmalarımız halen devam ediyor. Yapılan beton kilit taş çalışmaları ile Ergene'mizde sokaklarımız daha modern bir hale geldi” dedi.