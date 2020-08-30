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Ergene'de çelenk sunma töreni düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde de tören düzenlenerek, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde de tören düzenlenerek, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.


Ergene Kaymakamlığı bahçesinde yer alan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Ergene Kaymakamlığı, Ergene Belediye Başkanlığı ve Ergene Garnizonu'na ait çelenkler sırasıyla anıta sunuldu.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona eren törenin ardından Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, askeri yetkililer ile protokol üyelerinden oluşan heyet Yeşiltepe Mahallesi'nde yer alan mezarlığa geçerek Ergene'nin şehidi Recep Bekir'in mezarına karanfil bıraktı, dualar okudu.

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