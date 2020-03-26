İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ergene'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Korona virüse karşı tedbirlerini devam ettiren Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bütün çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

Korona virüse karşı tedbirlerini devam ettiren Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bütün çöp konteynerlerini dezenfekte etti.


Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını ilçe genelinde belirli periyotlar çerçevesinde devam ettirerek çöp konteynerlerini dezenfekte işlemlerini bu süreçte iki katına çıkardı. Mahallelerde alınan çöplerin ardından konteynerler yıkanarak ekipler tarafından dezenfekte ediliyor ve olası bir virüs kaynağı olma durumunun önüne geçiliyor.


Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Korona virüsü önlemek adına ilçemizde aldığımız tedbirler tüm hızıyla devam ediyor. Temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimiz Ergene'de dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekiplerimiz özel kıyafetlerini giyerek vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımları, çöp konteynerlerini, cadde ve sokakları ilaçlıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Ergene'de pazar yeri olarak kullanılan alanlarımız da ilaçlanıp dezenfekte ediliyor. Belediyemiz virüse karşı her türlü tedbirini aldı, bu süreçte vatandaşlarımıza zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını öneriyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.