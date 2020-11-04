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Ergene'de çöp konteynırları ve duraklar dezenfekte ediliyor

Ergene Belediyesi, çöp konteynırlarını ve otobüs duraklarını modern araçlarla dezenfekte ediyor.


Daha sağlıklı ve daha temiz bir Ergene için çöp konteynırlarını ve otobüs duraklarını modern araçlarla dezenfekte eden Ergene Belediyesi ekipleri, periyodik aralıklarla yaptıkları bu çalışmayı korona virüs vakalarının artması nedeniyle sıklaştırdı. Çöp konteynırlarının yanı sıra konteynırların konulduğu alanları da yıkayarak temizleyen ekipler, halka temiz bir ortam sunuyor. Ekipler, otobüs durakları, kaldırımlar ve sokakları da baştan sona yıkayarak ve dezenfekte ederek çalışmalarını sürdürüyor.


Konuyla ilgili olarak Ergene Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Daha temiz bir Ergene için temizlik konusuna azami özen gösteriyor ve çok fazla dikkat ediyoruz. Bu doğrultuda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bir yandan konteynırlardaki çöpleri topluyor diğer yandan da çöp konteynırlarını temizliyor. Böylelikle çevrede oluşabilecek olan olumsuz görüntüler ile kötü kokunun da önüne geçiliyor. Daha sağlıklı ve daha nezih şartlarda Ergene halkına hizmet etmeye devam edeceğiz” denildi.

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