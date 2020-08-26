Ergene'de Covid-19 denetimleri sürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Ergene ilçe genelinde yapılan denetimlere katılan Ergene Belediyesi ekipleri, ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamalar dışında da rutin denetimlerini sürdürüyor. Ergene'nin tüm mahallelerinde özellikle toplu olarak bulunulan yerler başta olmak üzere kahvehaneler, berber ve kuaförler, ticari taksiler, toplu taşıma araçları, lokanta, restoran ve kafeteryalar, spor salonları, parklar, sosyal tesisler, çay bahçeleri, dernek lokalleri, düğün salonları, internet kafeler, oyun salonları ve iş yerlerini düzenli olarak denetleyen Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrollerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini sağlıyor.

Salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı hususlarını denetleyen zabıta ekipleri, son detetimde vatandaşların özellikle temizlik kuralları, maske ve mesafe kurallarına uyup uymadığına, iş yeri ve işletmelerin çalışanları ve müşterileri ile işletme açısından belirlenen tedbir ve kurallara uyulup uyulmadığına baktı. Tedbir ve kurallara uyulması hususunda eğitici amaçlı bilgiler de veren belediye ekipleri, tedbir ve kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler ayrıca maskesi olmayan vatandaşlara maske, muhtelif iş yerlerine uyarı broşür ve afiş dağıttılar.

Yapılan denetimler konusunda bilgi veren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Pandemi sürecinin ilk anından itibaren alınması gereken tüm tedbirleri alarak uygulamaya geçirdik. Bir maske hayat kurtarır felsefesi ile hareket ederek belediye personelimiz ve gönüllülerin katkısı ile 400 bin adet maske üretimi gerçekleştirdik ve Ergene halkının sağlığını korumak için Ergene sokaklarını kapı kapı gezerek maske dağıtımı gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığının açıkladığı tüm tedbir kararlarını harfiyen uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Hastalığın nereden ve ne zaman geleceğini bilmediğimiz için tüm tedbirlere sıkı sıkı bağlı olarak kalmalıyız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun davranmalıyız” dedi.