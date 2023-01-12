Ergene'de Emanetimiz Şarkılar konseri düzenlendi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde görev yapan öğretmen ve usta öğreticiler ile öğrencilerden oluşan koro, Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz Projesi çerçevesinde Emanetimiz Şarkılar konseri düzenlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz projesi faaliyetleri içerisinde öğrenci, öğretmen ve usta öğreticilerden oluşan koro ilk konserini Ergene Kültür Merkezi'nde verdi. Ergene İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü Ergene Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde oluşturulan koro üç aya yakın bir süredir yürüttüğü çalışmaların ardından Ergene Belediyesi Kültür Merkezi'nde ilk konserini verdi. Ergene Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Yağmur Taşkın yönetimindeki koro Türk Sanat Müziğinin nadide eserlerini izleyicilere sundu.

Koronun yanında solo performansların da sergilendiği konseri, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, eşi Ayşenur Taşçı, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Albayraktar, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler büyük bir ilgiyle takip etti.