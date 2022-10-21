Ergene'de Erasmus sergisi açıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Ergene Anadolu Lisesi'nde Erasmus tanıtım sergisi açıldı.

Ergene Anadolu Lisesi'nin Erasmus plus projesi ile 12 öğretmen ve 9 öğrenci Avusturya'nın Viyana kentine gitmişti. Projede yer alan öğretmen ve öğrenciler önderliğinde projeleri tanıtmak, yaygınlaştırmak ve görünürlüğünü arttırmak için okulda fotoğraf sergisi düzenlendi. Viyana'da alınan kurs ve işbaşında eğitimden sonra katılımcılar, deneyimlerini tüm öğrenci ve ziyaretçilere aktarma fırsatı buldular. Serginin açılışını yapan Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, beraberinde eşi Ayşenur Taşçı ve kurum müdürleri ile sergiyi gezerek, okul müdürü Kamil Duman'dan bilgiler aldı.