Ergene'de iki kursiyer kendi iş yerlerini açtı

Açılış kurdelesini Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel kesti.

Kadınlara istihdam sağlayan Ergene Belediyesi, iki kursiyerine daha kendi işlerini kurma imkanı sağladı. Ergene Belediyesinin düzenlediği meslek edindirme kursunu başarıyla tamamlayan Yeliz Koçalan Ayan ve Selma Durmuş, Velimeşe Mahallesi'nde kendi iş yerlerini atı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Orkide isimli bayan kuaförünün açılış kurdelesini keserek, “Ergene Belediyesi olarak her zaman kadınlara destek verdik, vermeye de devam diyoruz. Kadınlarımıza sağladığımız istihdam ile onları iş sahibi yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlıyoruz. 9 ay süren bayan kuaförlüğü kursunda almış olduğu eğitimlerle ustalaşmış olan ve bugün kendi iş yerlerini açan Yeliz Koçalan Ayan ve Selma Durmuş hanımefendilere yeni iş yerlerinin hayırlı olmasını diler, işlerinde bol kazançlar dilerim” dedi.

Başkan Yüksel, meslek edindirme kurslarının devam edeceğini de belirtti.