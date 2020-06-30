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Ergene'de ilk lavanta hasadı yapıldı

Ergene Belediyesi tarafından projelendirilen ve hayata geçirilen lavanta bahçesinde ilk hasat alımı yapıldı.


Ergene Belediyesi tarafından geçtiğimiz sene 6 dönümlük arazide dikimi yapılan lavanta bahçesi projesinde ilk hasat alımı yapıldı. Gelecek sene rengarenk çiçeklerle cazibe merkezi haline gelecek olan lavanta bahçelerinde Ergene Belediyesi bir çok etkinlik yapacak. Lavanta hasatından elde edilen uçucu yağlardan sıvı sabun, oda kokusu, oto kokusu, kolonya, doğal katı sabun, parfüm, lavanta yastığı, lavanta kokulu bebekler gibi endüstriyel ürünler de elde edilecek.


Ergene'nin lavanta bahçeleri ile mor renkte bir görsel şölene dönüşeceğini belirten Başkan Yüksel, “Ergenemizde hayata geçen bu güzel proje kapsamında lavanta bahçeleri kokusu ve güzel görüntüsü ile ilçemizi süsleyecek. Son yıllarda ülkemizde artan yetiştirme alanları ve miktarıyla ülke ekonomimize katkıda bulunan lavanta bahçeleri artık Ergenemizde de olacak. Gelecek sene Belediyemizin birçok etkinliğini lavanta bahçelerimizde yapmayı planlıyoruz" dedi.

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