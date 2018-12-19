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Ergene'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Ergene’de belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Ergene'de belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor. Bir yandan tuzlama yapan ekipler diğer yandan küreme ve kar temizleme çalışması yapıyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Tekirdağ ve çevresine kar uyarısı yapmasının ardından kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de Ergene ilçesi oldu. İlçe genelinde kar tedbiri alan belediye ekipleri kar yağışı başlamadan önce başlattıkları karla mücadele çalışmalarını aralıksız biçimde sürdürüyor.


Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili olarak Ergene Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Ergene İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmalarına tüm hızıyla devam eden belediyemiz kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için olumsuz durumlara karşı tedbirlerini aldılar” denildi.

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