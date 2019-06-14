Ergene'de kilit taş döşeme çalışmaları sürüyor

İlçe genelinde birçok mahallenin asfaltlama, kilit parke taşı döşeme ve yol onarım bakım çalışmalarını gerçekleştiren Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri önceki gün Yeşiltepe Mahallesi Şafak Sokak'ta kilit parke taş döşeme çalışmalarına başladı. Darbe direnci ve yük taşıma kabiliyeti olan dayanıklı kilit parke taşlar ile Ergene'de sokaklar modern bir görünüme kavuşuyor.

Ergene halkından aldığımız destek ile alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Yapmış olduğumuz alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız ile Ergene halkına en iyi hizmeti verdik. En büyük sorunların başında gelen yol sorununu ortadan kaldırıyoruz, Ergene'de vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir” dedi.