Ergene'de kuaförlük kursu açıldı

Velimeşe Mahallesi'nde gerçekleşen kurs açılışına katılım yoğun oldu.

Ergene Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ortaklığında vatandaşlara meslek edindirme adına kuaförlük kursu veriliyor. Hayat Boyu Öğrenme projesi kapsamında gerçekleşen kuaförlük kursunun açılışı yapıldı. Açılışa Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Başkan Yardımcısı Ayça Albayraktar, Ergene Belediyesi Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Ergene İlçe Başkanı Mustafa Ulusoy mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı açılış konuşmasında, "Hayat Boyu Öğrenme projesi kapsamında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi işbirliği ile başlattığımız kuaförlük kursumuzda 24 kursiyerimiz eğitim alacak. Bu kursiyerlerimiz, saça geçici ve kalıcı şekil verme konularında çok deneyimli ve başarılı bir eğitmen olan, Miyase Okşan'dan eğitim alacaklar. Kursiyerlerimiz, hafta içi her gün 4 saat, haftada 20 saat sürecek olan, 18 haftalık eğitimin sonunda, toplamda 357 saat eğitim alacaklar. 4,5 ay sürecek ve 1 Nisan 2019 tarihinde bitecek olan bu eğitim sonunda, başarılı olan kursiyerlerimiz, belgelerini alacaklar ve iş hayatına atılacaklar. Emeği geçen Başkan Yardımcım Ayça Albayraktar'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimizin rahat etmeleri için tüm şartları hazırladılar. Bu kursun açılmasına destek veren büyükşehir belediyemize ve Kadir Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"İnsana her alanda dokunan çalışmalar yapıyoruz"

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel insana her alanda dokunan çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Gördüğünüz gibi, Ergene Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile yaptığı çalışmalarla, insanımıza her alanda dokunan, faydalı olan çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Her yıl açtığımız yaz okulları ile çocuklarımıza, her yıl açtığımız çeşitli kurslarımız ile Ergene'de yaşayan insanımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Biz sadece altyapı, yol, kanal, park yapmıyoruz. Biz insanımızın doğumundan ölümüne kadar her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Ergene'de yaşayan insanlarımızın belediyemizden beklentilerini biliyoruz. Biz her zaman insanımız ile beraberiz. Bizden isteklerini, taleplerini biliyoruz. Çok yakın bir zamanda, Yeşiltepe Mahallemizde, Beren Bebek Gündüz Bakımevi'mizi hizmete açacağız. Çalışan anneler, küçük çocuklarını buraya bırakarak, gönül rahatlığı ile işlerine gidebilecekler. Bunların hiçbiri küçük hizmetler, küçümsenecek hizmetler değil. Biz başkalarının 20 yılda yapamadığı hizmetleri, Ergene'de 4,5 yıl gibi kısa bir sürede yaptık. İnşallah, yeni dönemde de yapamadığımız diğer projelerimizi, hayata geçirme imkanı bulacağız. Ben, bugün açılışını yaptığımız bu kursun hayırlı olmasını, kursiyerlerimize ve hocamıza başarılar diliyorum" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kursiyerlerin yapmış olduğu saç uygulamalarını inceleyen Başkan Yüksel kursiyerleri güzel çalışmalarından dolayı tebrik etti.