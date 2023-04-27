Ergene'de öğrencilere fiziksel etkinlik oyunları

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Ergene İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü okul sporları faaliyetlerinde ilkokullar arası fiziksel etkinlik oyunları yarışmaları gerçekleştirildi.

Okul Sporları Faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen İlkokullar Fiziksel Etkinlik Oyunları Ergene İlkokulu bahçesinde fasulye torbası atma Oyunu ile başladı. Adeta bir şenlik havasında geçen etkinlikleri İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hidayet Göktaç da yakından takip etti. Düzenlenen etkinlikte kıyasıya rekabet eden sporcu öğrenciler eğlenceli ve keyifli anlar yaşadı.