Ergene'de öğretmenlere 'İhmal ve İstismara Bütüncül Bakış' eğitimi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumlarda görev alan öğretmenlere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün teknik destek projesi çerçevesinde, "İhmal ve İstismara Bütüncül Bakış, Öncesi ve Sonrası İçin Etkili Mücadele Teknikleri" kursu düzenlendi.

Özge Öztürk Birdal'ın sunumuyla gerçekleşen "İhmal ve İstismara Bütüncül Bakış, Öncesi ve Sonrası için Etkili Müdahale Teknikleri" kursu sertifika töreni Şehit Mehmet Zeki Erden Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi. Törende, ilçede görev yapan 30 rehber öğretmen ve okul yöneticisine sertifikaları; Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, Şube Müdürü Serap Dibek ve Psikolojik Danışman Özge Öztürk Birdal tarafından takdim edildi.

İhmal ve istismar konularına müdahalede katılımcılara farklı bakış açısı kazandıran eğitim, içerisinde barındırdığı etkinliklerle de katılımcılara eğlenceli bir öğrenme ortamı sağladı.