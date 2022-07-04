İhlas Haber Ajansı

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Ergene'de okul müdürlerine ve öğretmenlere başarı belgesi

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, ilçede görev yapan eğitim çalışanlarına başarı belgesi takdim etti.


Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı başta olmak üzere okul müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmen ve memurlardan oluşan yaklaşık 40 kişilik ekibe başarı belgesi takdim etti. Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Taşçı, özellikle eğitim öğretim yılı içerisinde Ergene'yi başarıyla temsil eden, yaptıkları çalışmalarla örnek teşkil eden eğitim camiası çalışanlarına teşekkür etti.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Parıltı da taltiflerinden ve Ergene'yi eğitim faaliyetleri açısından daha üst noktalara taşıma konusundaki gayretlere öncülük etmesinden dolayı Kaymakam Taşçı'ya teşekkür etti.

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