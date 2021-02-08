Ergene'de parklara bakım ve onarım yapılıyor

Yapılan çalışmalar ile çocuk oyun parkları yenileniyor.

Ergene Belediyesi, her ortamda spor yapabilmeleri ve çocukların gönüllerince koşup oyun oynamalarını sağlamak için ilçenin dört bir yanında bulunan çocuk oyun parklarına bakım, onarım ve tadilat çalışmalarında bulunmaya devam ediyor. Ergene'de geleceğin teminatı olan çocukların hoşça vakit geçirdikleri parkların bakım ve onarımı ihmal edilmiyor. Yapılan tadilat, bakım ve onarım çalışmalarında kırılan, deforme olan bordür taşları tamir edilerek, yeni görünümlerine kavuşuyor. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler ekipleri tarafından yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Yeşiltepe mahallesinde bulunan Türkan Bebek Parkı ile Sağlık mahallesinde bulunan Barış Parkında temizlik, çim biçme çalışmalarının yanı sıra kırık bordur taşlarının yenilenmesi çalışmasını gerçekleştiren Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan Park ve Bahçeler ekipleri belirlenen programlar dahilinde Ergene'de bulunan çocuk oyun parklarına gereken önemi gösteriyor.

Ergene'de bulunan park ve bahçelerde ki çalışmaların yanı sıra, daha temiz ve daha sağlıklı bir Ergene için Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından da temizlik çalışmalarına sabahın ilk ışıklarında başlanarak gece yarılarına kadar devam ediliyor.