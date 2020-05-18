Ergene'de sahur vaktinde cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı

Gece yarısı yapılan çalışmalara Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de katıldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Korona virüs ile mücadele kapsamında Ergene'mizde ortak kullanım alanlarında yoğun bir şekilde yürütülen dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kaldırımları deterjanlı suyla yıkadık. Temiz bir sabaha uyanacağız, hayırlı sahurlar Ergene'm. Siz evde kalın bizler sizin için çalışıyoruz” dedi.