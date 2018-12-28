Ergene'de Sevgi Yolu ışıl ışıl

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde bulunan Sevgi Yolu ağaç fenerlerle süslenerek renkli ve ışıl ışıl bir görüntüye kavuşturuldu. Gecenin karalığında ağaç fenerleri ile aydınlanan Sevgi Yolu'nda renk cümbüşü yaşanıyor.

Ergene Belediyesi tarafından Sağlık Mahallesi'ne yapılan ve Sevgi Yolu olarak adlandırılan Edirne 4. Sokak, rengarenk görüntüsüyle mahalle sakinlerinin büyük beğenisini kazanıyor. Ergene Belediyesi tarafından yaz döneminde alt yapısı ve üst yapısı yenilenen Sevgi Yolu son haliyle çok modern bir görünüme kavuştu. Gecenin karanlığında ağaç fenerleri ile aydınlanan Sevgi Yolu'nda sabahın ilk saatlerine kadar güzel bir renk cümbüşü yaşanıyor. Sağlık Mahallesi 4. Sokak'a yapılan çalışmanın ilerleyen aylarda Ergene'nin farklı noktalarına da yapılacağı kaydedildi.

Sevgi Yolu'na yapılan hizmetlerden dolayı Ergene Belediyesine teşekkür eden mahalle sakinleri, "Belediyemiz tarafından modern bir görüntüye kavuşan sokağımız ağaç fenerleri ile daha da güzel oldu. Ortaya çıkan bu güzel manzarayı izlemek çok büyük mutluluk" dedi.