Ergene'de sokağa çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını zabıta ekipleri karşılıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ergene'de evlerinden dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayan Ergene Belediyesi Zabıta ekipleri, özveriyle çalışmalarına devam ediyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in talimatlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında zabıta ekipleri sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşların ilaçlarını eczanelerden teslim alarak kendilerine iletiyor. Bunun yanı sıra ayrıca yaşlı vatandaşların market alışverişlerini yaparak, elektrik, su, doğalgaz gibi faturalarını da ödeyen Ergene Belediyesi zabıta ekipleri özverili bir şekilde çalışmaları sürdürüyor.

Ergene'de vatandaşların evlerinde kalmaları için adeta tüm belediye personeli ile birlikte seferberlik ilan eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, gerek zabıta ekipleri, gerekse sıcak yemek dağıtımlarında oluşturulan birimler ile Ergene'de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Başkan Yüksel, “Zabıta ekiplerimiz ilçemizin birçok noktasında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Bu süreçte Ergene Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla halkımızın yanındayız. Tek isteğimiz halkımızın sağlığı ve onların sağlığı için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.