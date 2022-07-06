Ergene'de sporcu öğrenciler başarılı oldukları branşlara yönlendiriliyor

Ergene'de Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi çerçevesinde sporcu öğrencilerin branş yönlendirmeleri gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 1 yıllık temel eğitimleri gerçekleştirilen 2010 doğumlu sporcuların branş yönlendirmeleri Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde sporcu öğrenciler ve velilerin katılımları ile gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin bilgiler veren Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı yaptığı açıklamada, “Yetenek taraması modülünde ve velilerin e-devlet üzerinden görülebilen sporcu karnesindeki branş sıraları esas alınarak 22 sporcunun yönlendirmeleri Gençlik ve Spor Tekirdağ İl Müdürlüğünden gelen uzman ekiple birlikte gerçekleştiriliyor. Yeteneklerini keşfettiğimiz sporcuları branşlara yönlendirerek sporun altyapısını maksimum seviyede oluşturuyoruz” dedi.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da, “Yapılan faaliyetlerde emeği geçen tüm antrenör, spor eğitim uzmanı, beden eğitimi öğretmeni ve yöneticilere bu güzel çalışmaları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.