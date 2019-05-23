Ergene'de sünnet şöleni kayıtları devam ediyor

Ergene'de bu sene 6. kez düzenlenecek olan sünnet şöleni öncesinde kayıtlar 15 Nisan tarihinde başladı. Aileler sünnet çağına gelmiş olan çocuklarını kayıt ettirmek için, kimlik fotokopisi, SGK kurum bilgisi ve adreslerini yazdırarak Ulaş mahallesinde bulunan Belediye Binası, Velimeşe Mahallesindeki Hizmet Binası ve Sağlık Mahallesinde bulunan Zübeyde Hanım Kurs Merkezine kayıt başvurusu yapabilecekleri kaydedildi.

Başvurusu kabul edilen olan sünnet çocukları, Ergene Belediyesi'nin anlaşmalı olduğu özel sağlık kuruluşunda 1-31 Temmuz tarihleri arasından belirlenen saatlerde hijyenik şartlar altında, uzman doktorlar tarafından sünnet edilecek.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel konu ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamasında, “Geleneksel hale getirmiş olduğumuz sünnet şöleni festivalimiz bu sene de düzenlenecek, Ergenemizde dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelerin sünnet çağına gelmiş olan çocuklarımızın en mutlu günlerinde Ergene Belediyesi olarak yanlarında yer alıp sevinçlerine ortak olacağız. Sünnet şöleni için kayıtlarımız Belediyemizde devam etmektedir” dedi.