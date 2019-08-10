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Ergene'de tarihe sahip çıkılıyor

Ergene Belediyesi 2018 yılında restorasyonuna ve tadilatına başladığı Paşaköy Mahallesindeki tarihi çeşmelerin çevre düzenlemesini de tamamladı.


Ergene İlçesi Paşaköy Mahallesi'nde büyük bir tarihe sahip olan ve şifalı su kaynağı olduğuna inanılan çeşmelerin Ergene Belediyesi tarafından restorasyon, tadilat ve çevre düzenlemesi yapıldı. Yapılan bu çalışma ile çeşmelerin etrafına konulan oturma bankları ve masalarda Paşaköy Mahallesi sakinlerinin aileleriyle birlikte keyifle vakit geçirebilecekleri kaydedildi.


Ergene'de tarihi, kültürel ve mimari yapılara sahip çıktıklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Paşaköy Mahallemizin tarihi eserlerinden biri olan çeşmelerimizin etrafında çeşitli yeniliklerde bulunduk. Ergenemizde bulunan tarihi eserlerimizi koruma altına alarak geçmişimize sahip çıkıyoruz. Restorasyonu tamamlanan Paşaköy Mahallemizdeki çeşmelerimizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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