Ergene'de trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Uzunyol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karanfil Sokak üzerinde seyreden E.K. idaresindeki otomobil ile M.T. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası E.K.'nin kullandığı otomobil devrildi. Yaralanan sürücü E.K. ve diğer araçta bulunan yolcu B.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.