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Ergene'de yağmur duası

Ergene Kaymakamlığı, Ergene Belediyesi ve Ergene Muhtarlar Derneği ortaklığında yağmur ve bereket için Ergene’de yağmur duası yapıldı.

Ergene Kaymakamlığı, Ergene Belediyesi ve Ergene Muhtarlar Derneği ortaklığında yağmur ve bereket için Ergene'de yağmur duası yapıldı. Marmaracık belediye açık düğün salonunda gerçekleşen programa vatandaşlar yoğun katılım sağladı.


Ergene'de ekili arazilerindeki ürünler için yağış beklentisi içerisinde olan üreticiler ve çiftçiler için yağmur duası yapıldı. Marmaracık Mahallesi'nde bulunan belediye açık düğün salonunda bir araya gelen vatandaşlar yağmur yağması için dua etti.


Yağmur duası programına Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediye başkan yardımcıları, Ergene Belediyesi meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yağmur duasından sonra katılanlara etli pilav, ayran ve tatlı ikramında bulunuldu.


Yağmur duasına katılan herkese teşekkürlerini ileten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Yüce Allah'tan yağmurun hayırlısını istiyoruz. Okuduğumuz dualar kabul olur inşallah. Ergene'mizde vatandaşlarımız ve çiftçilerimiz için bereketli bir yıl olmasını dilerim” dedi.

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