Ergene'de yaz futbol kursu düzenlenecek

Ergene Belediyesi öğrencileri spora teşvik etmek adına okulların tatile girmesinin ardından Ergene'de yaz futbol kursu düzenleyecek. Futbol kursu kayıtları 10 Mayıs tarihinde başlayıp 15 Haziran'da sona erecek.

Ergene Belediyesi tarafından her yıl yaz döneminde düzenli olarak gerçekleştirilen yaz kursları okulların tatile girmesinin ardından bu sene de düzenlenecek. 7 - 14 yaş gruplarından oluşacak olan yaz futbol kursu kayıtları 10 Mayıs tarihinde başlayıp 15 Haziran tarihinde sona erecek.

Çocuklarını yaz futbol kursuna yazdırmak isteyen velilerin hafta içinde saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında Yeşiltepe Mahallesi halı saha, Marmaracık Mahallesi halı saha, Sağlık Mahallesi halı saha ve Velimeşe Mahallesinde bulunan kapalı spor salonuna müracaat etmeleri gerekecek.

Müracaatlar sırasında veliler öğrencilerin ikametgah belgesi, kimlik fotokopisi, velinin kimlik fotokopisi ile başvurmaları gerekiyor. Profesyonel öğretmenler eşliğinde yaz futbol kurslarında eğitim görecek olan öğrenciler yaz döneminde hem spor yapacak hem eğlenecek.

Yaz futbol kursu ile ilgili olarak Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı açıklamada, “Gelecek nesillerde sağlıklı yaşam ve spor bilincinin geliştirilmesi amacıyla her yıl farklı alanlarda yaz okulu kursu açıyoruz, bu yılda okulların tatile girmesiyle birlikte Ergene'mizde futbol yaz kursunu başlatacağız. Öğrencilerimiz bu kurs sayesinde yaz tatillerini iyi bir şekilde geçirecek” dedi.