İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ergene'de yeni hijyen noktaları oluşturuldu

Ergene Belediyesi, vatandaşları korona virüsten koruma adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Ergene Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede en fazla nüfus yoğunluğunun olduğu yerlerde yeni hijyen noktaları oluşturdu. "Hijyen kurallarına özen göstermeye, sevdiklerimiz ve kendi sağlığımız için maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edelim" uyarısında bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Virüse karşı en büyük kalkanımız maske, mesafe ve temizliktir" dedi.


Başkan Yüksel, "İlçemizim muhtelif yerlerinde kurduğumuz dezenfektan kutuları, cadde ve sokaklarımızda yapılan hijyen çalışmalarımız ile korona virüsüne karşı mücadelemizi devam ettiriyoruz. Ülkemizde virüsün ilk görüldüğü andan itibaren en üst seviyede tedbirler aldık almaya da devam ediyoruz. İlçemizde kapı kapı gezerek vatandaşlarımıza maske, dezenfektan ve eldiven dağıttık. Kendi maske üretim atölyemizi kurduk ve bu zamana kadar 600 bin maske üreterek halkımıza dağıttık" dedi.


Başkan Yüksel, "Maske üretim atölyemizin yanı sıra yine kendi atölyelerimizde imalatlarını yaptığımız dezenfektan ünitelerinden de ilçemizin muhtelif yerlerine ve semt pazarlarımızın giriş çıkış kısımlarına konumlandırdık. Şimdi de bu dezenfektan ünitelerini sayılarını arttırarak ilçemizin farklı noktalarına da koyduk. Virüs bilindiği gibi el temasıyla da bulaşıyor. Bu nedenle halkımızın ellerini titiz bir şekilde dezenfekte etmesini istiyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.