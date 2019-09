Ergene'de yeni iş kapısı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meslek eğitim kursları ile her yıl vatandaşlara yeni bir iş kapısı açmak için ücretsiz kurslar düzenleyen Ergene Belediyesi'nin kuaförlük ve berberlik kursu yeni dönem kayıtları başladı.

Ergene Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ortaklığında vatandaşlara meslek edindirme adına Kuaförlük ve Berberlik kursu yeni dönem kayıtları alınmaya başlandı. Kursa başvuru tarihleri 02-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecekken, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar temek.tekirdag.bel.tr internet adresine, 444 59 43 nolu çağrı merkezi ya da 0553 982 24 64 nolu Ergene Belediyesi Kurs Sorumlusu Sakine Öztürk'ü arayıp kayıt yaptırabilecekler. Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesinde bulunan eğitim merkezinde uzman öğreticiler tarafından verilecek eğitimler sonucunda kursiyerlere kurs sonunda Milli Eğitim onaylı belgeleri teslim edilecek ve kursiyerlere istihdam sağlanacak. Ergene Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ortaklığında geçmiş dönemde alınan bu kurs ile birlikte birçok vatandaşın iş sahibi olduğunu ve bazılarının da kendi iş yerlerini açtığını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile yaptığı çalışmalarla, insanımıza her alanda dokunan, faydalı olan çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Her yıl açtığımız meslek edindirme kurslarımız ile Ergene'de yaşayan vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Biz sadece altyapı, yol, kanal, park yapmıyoruz. Biz insanımızın doğumundan ölümüne kadar her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz” dedi.