Ergene'de yeşil alanlara temizlik ve bakım yapılıyor

Yeşil alan düzenleme ve bakım çalışmalarına ilk olarak Yeşiltepe Mahallesi'nden başlayan Ergene Belediyesi ekipleri Oğuzhan Caddesi, İbni Sina Caddesi ve Sarıkaya Tunahan Camisi yanında bulunan alanlarda temizlik ve bakım yaptı. Ayrıca aynı mahallede İsmail Cem Caddesi'nde de yollar belediyenin su tankeri ile yıkanarak detaylı temizlik yapıldı.

Ergene'nin her bir mahallesine ve her köşesine hiçbir ayrım yapmadan eşit şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene'yi güzelleştirme adına pek çok çalışma yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılama adına ekiplerimiz tüm çağrılara imkanlar ölçüsünde yanıt veriyor” dedi.