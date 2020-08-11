İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ergene'de yeşil alanlara temizlik ve bakım yapılıyor

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yer alan yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışması yapıldı.


Yeşil alan düzenleme ve bakım çalışmalarına ilk olarak Yeşiltepe Mahallesi'nden başlayan Ergene Belediyesi ekipleri Oğuzhan Caddesi, İbni Sina Caddesi ve Sarıkaya Tunahan Camisi yanında bulunan alanlarda temizlik ve bakım yaptı. Ayrıca aynı mahallede İsmail Cem Caddesi'nde de yollar belediyenin su tankeri ile yıkanarak detaylı temizlik yapıldı.


Ergene'nin her bir mahallesine ve her köşesine hiçbir ayrım yapmadan eşit şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene'yi güzelleştirme adına pek çok çalışma yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılama adına ekiplerimiz tüm çağrılara imkanlar ölçüsünde yanıt veriyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.