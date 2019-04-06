İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ergene'de yol çalışmaları devam ediyor

Ergene Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ergene'de farklı mahalle ve sokaklarda parke taş döşeme çalışmalarında bulunuyor. Ekipler önceki gün Yeşiltepe Mahallesi İnanç Sokak ve Samançiçeği Sokak ile Sağlık Mahallesi Edirne 8. Sokak'ta parke taş döşeme çalışmalarına başladı. Bozuk ve çukurlu olan yollar kilit taşlar ile döşenerek düz bir zemine dönüştürülüyor.


Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Vatandaşların geçmişte en büyük sorunlarından biri olan yol sorunları Ergene Belediyesince yapılan çalışmalar sonucunda çözüme kavuşuyor. Yapılan yol çalışmaları ile Ergene'yi modern belediyeler seviyesine çıkaran belediyemiz yaz döneminin başlaması ile yol çalışmalarına daha yoğun bir tempo ile devam edecektir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.