Ergene'deki göletlere balık bırakıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Tarım Müdürlüğü ekiplerince Velimeşe, Marmaracık ve Sağlık Mahallelerinde bulunan göletlere toplamda 9 bin adet balık bırakıldı. Su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla yapılan çalışmaların devam ettirileceği kaydedildi.