Ergeneli Mehmetçiler dualarla uğurlandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin Marmaracık Mahallesi'nden vatani görevlerini yapmak üzere ayrılan Mehmetçikler için asker gecesi düzenlendi. Programa Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de katılarak, gençlere hayırlı tezkereler diledi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel askerlik vazifesini yapmak üzere silah altına alınacak Marmaracık Mahallesi'ndeki gençlerin asker gecesine katıldı. Gençlere hayırlı tezkereler dileklerinde bulunan Başkan Yüksel, “Vatan hizmetinizi yapmak için peygamber ocağına uğurlanmak üzere bir araya geldiniz. Sizin babalarınız, dedeleriniz bu vazifeyi en iyi şekilde yaptılar. Şimdi sıra sizde. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere Allah fırsat vermesin. Sizler bu cennet vatanın bağrından çıkmış ve Mehmetçik adını almış olan gençlersiniz” dedi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel gençler ile hatıra fotoğrafı çektirerek askere gidecek olan gençlerin ailelerine de evlatlarının sağ salim vatani görevlerini tamamlayarak kendilerine kavuşmalarını diledi.

Marmaracık Mahallesi kapalı düğün salonunda gerçekleşen etkinliğe Başkan Yüksel'in yanı sıra Ergene Belediyesi Meclis üyeleri de katıldı.