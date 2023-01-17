Ergeneli muhtarlar yeniden okullu oldu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarına yönelik olarak Aile Okulu Projesi çerçevesinde kurs düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yürütülen Aile Okulu Projesi çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Ergene Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla düzenlenecek kurslar planlandı. Bu bağlamda Ergene'de görev yapan mahalle muhtarları için de kurslar gerçekleştirilecek.

Mahalle muhtarlarına yönelik planlanan kursların ilki Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu'nda tüm mahalle muhtarlarının katılımıyla başladı.