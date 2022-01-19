Ergeneli öğrencilere sınav kaygısı semineri

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aşkın Kiraz Ergene'de eğitim - öğretim veren kurumlar arasında yer alan Velimeşe Anadolu Lisesi ile Ergene Anadolu Liselerinde bir dizi seminer programı gerçekleştirdi.

Seminer programı öncesinde Prof. Dr. Aşkın Kiraz ile Yakın Doğu Üniversitesi Bölge Koordinatörü Gökhan Aracı, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'yı makamında ağırladı. Konuklarından, üniversite faaliyetleri ve Kıbrıs'ta yaşam hakkında bilgi alan Kaymakam Taşçı nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Ziyaret programının ardından Ergene İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Can ile birlikte Velimeşe Anadolu Lisesi'ne geçen Prof. Dr. Aşkın Kiraz burada 11. Sınıf öğrencilerine "Karar Verme Becerileri ve Meslek Seçimi", 12. Sınıf Öğrencilerine ise "Sınav Kaygısı" başlıklarında iki sunum yaparak öğrencilerin sorularını yanıtladı. Velimeşe Anadolu Lisesindeki programın sonunda Okul Müdürü Talat Mutlu seminer programı için Prof. Dr. Kiraz'a teşekkür etti. Bir sonraki program için Ergene Anadolu Lisesi'ne geçen ekip burada da 11. Sınıf öğrencilerine yönelik "Karar Verme Becerileri ve Meslek Seçimi", 12. Sınıf Öğrencilerine de "Sınav Kaygısı" konularında sunumlarını tekrarladı.

Program sonunda Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı Prof. Dr. Aşkın Kiraz'a teşekkür ederek, çiçek takdim etti ve kendilerini Ergene'de tekrar ağırlamak istediklerini ifade etti. Gün sonunda "Karar Verme Becerileri, Meslek Seçimi ve Sınav Kaygısı" konularında verilen seminerlerden toplamda 300 civarında öğrenci yararlandı.