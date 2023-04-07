Ergeneli öğrencilere yetenek taraması

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde eğitim-öğretim gören ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik olarak yetenek taraması gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin Ergene etabı yapıldı. Proje çerçevesinde Ergene'nin genelindeki ilkokulların 3. sınıflarında öğretim gören 700 öğrenci faaliyete katıldı.

Alanında uzman öğretmenler tarafından gerçekleştirilen taramalarda öğrencilerin yetenekli olduğu spor dalları tespit edilerek bu alanlara yönlendirilmeleri için gerekli çalışmalar yapıldı.

Öğrencilere yönelik sportif yetenek taramalarının periyodik aralıklarla gerçekleştirileceği kaydedildi.