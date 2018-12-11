Ergene'ye hız düşürücü kasisler monte ediliyor

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Ergene'de okul önleri ve sokak aralarında yaya ve araç trafiğini rahatlatmak amacıyla cadde ve sokaklardaki kauçuktan yapılı reflektörlü hız kesici kasisleri montelemeye devam ediyor. Yapılan çalışmayla karşıdan karşıya geçen yayaların güvenliği sağlanmış oluyor.

Yeşiltepe Mahallesi Işık Caddesi üzerine yeni hız düşürüşü kasisleri monte eden Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekipler, çalışmanın tespit edilen diğer cadde ve sokaklarda da yapılacağını belirtti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene'de yaya ve araç trafiğini düzene koymak adına çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızdan biri de cadde ve sokaklara monte edilen hız düşürücü kasisler. Araçların hızlarını düşürmek için okul önlerine ve tespit edilen cadde ve sokaklarımıza bu kasislerin monte işlemlerine ilerleyen günlerde de devam edeceğiz" dedi.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmadan dolayı son derece memnun olduklarını dile getirerek Ergene Belediyesine teşekkür etti.