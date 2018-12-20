Ergene'ye modern belediye binası yapılacak

Tekirdağ Ergene'de vatandaşların ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamak için Yeşiltepe Mahallesi'ne yapılacak belediye binasıyla ilgili çalışmalara başlandı. 7 kattan oluşacak olan yeni Ergene Belediyesi binası 32 bin 895 metrekare inşaat alanına sahip olacak.

Ergene'de çeşitli yerlerde hizmet binası bulunan Ergene Belediyesi bu hizmet binalarını Yeşiltepe Mahallesi'nde yapılacak olan yeni hizmet binasında tek çatı altında toplayacak. Ergene Belediyesi yeni yapılacak olan hizmet binasının olduğu alana yeni hizmet binasının görsellerini koyarak görücüye çıkardı. Yeşiltepe Mahallesi Ergene Belediyesi Hizmet Binası Projesi 3 bin 753 metrekare taban oturumuna sahip olacak. Zemin kat, üzeri 4 kat ve 2 adet bodrum kat ile toplamda 7 kat ve 32 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak olan bina modern mimari ile inşa edilecek.

Bodrum katlarda otopark ile arşiv ve depo alanları olacak

Ergene Belediyesinin yeni hizmet binası ile ilgili yapılan açıklamada, "Yeni hizmet binası birinci bodrum katı 8 bin 504 metrekare alan olup içerisinde, Fen işleri, Hukuk, Kültür ve Sosyal İşler, Muhtarlık, Sağlık İşleri, Zabıta, Temizlik İşleri, İmar ve Şehircilik, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları, Destek Hizmetleri, Emlak ve İstimlak, Yazı İşleri, Etüt Proje, Park ve Bahçeler, Bilgi İşlem Ruhsat Denetim, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ait arşiv alanları, Bilgi İşlem, Etüt Proje, Park Bahçeler, Sağlık İşleri, Kültür ve Sosyal İşler, Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Yazı İşleri, Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ait depo alanları, revir ve doktor odası, zabıta üst arama ve kontrol noktası, otopark, ikinci el eşya mağazası ve rezerv odalar bulunacak.

İkinci bodrum, birinci bodrum kat gibi 8 bin 500 metrekare alan olup içerisinde, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri depolama alanları, sığınak, kadın-erkek mescit ve abdesthane alanı, rezerv odalar ve otopark alanı yer alacak.

Tüm birimler bir yerde

Yeni hizmet binasının zemin katında nikah salonu, takı odası, gelin odası, kafeterya, zabıta, Temizlik İşleri Birim ve Çevre Koruma Müdürlüğü, Mal Kabul Ofisi, mal kabul, Başkan Yardımcısı odası, Mali Hizmetler ve Tahsilat Birimi, Halk Masası ve Kentli Servisi, Ruhsat Denetim Birimi, Kariyer ve İstihdam Birimi, arşiv bulunacak. Birinci kat alanı 3 bin 387 metrekare olup, meclis salonu, İhale Komisyonu, Meclis Kalem Odası, Çatı Bahçesi, Başkan Yardımcısı odası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, Plan Proje Ek Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Baskı Odası, Toplantı Odası, İnsan Kaynakları Müdürlüğü yer alacak. İkinci kat alanı 3 bin 196 metrekare olup, Hukuk Birimi, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Çağrı Merkezi, Server Odası, Sunucu Odası, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Başkan Yardımcısı Odası, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bulunacak.

Üçüncü kat alanı bin 904 metrekare olup, Başkan Odası, Teftiş Kurulu Odası, Fuaye, Konferans Salonu, Toplantı Odaları, Grup Muhalefet Odaları, Başkan Yardımcısı Odası, Müfettiş Odası ve Özel Kalem Birimi yer alacak. Dördüncü kat alanı da bin 904 metrekare alan olup içinde, Yemekhane, VIP Toplantı ve Yemek Salonu olacak" denildi.

Ergene'ye yakışır bir şekilde inşa edilecek olan Ergene Belediyesi yeni hizmet binasının görselleri arazi sınırlarına konuldu.