İhlas Haber Ajansı

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Ergene'ye yeni jandarma binası yapılıyor

Tekirdağ’ın Ergene ilçesine yeni ilçe jandarma komutanlığı binası yapılıyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine yeni ilçe jandarma komutanlığı binası yapılıyor. Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da yapım çalışmaları süren binada incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.


Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muhammet Süleyman Rüzgar ile birlikte, Ergene'nin Marmaracık Mahallesi'nde yapımı devam eden Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası inşaatını yerinde inceledi.


Jandarma Komutanı Rüzgar, Kaymakam Taşçı'ya inşaatın aşamaları ve süreci hakkında bilgi verdi.

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