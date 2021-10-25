Ergene'ye yeni okul yapılıyor

Kaymakam Mehmet Emin Taşçı, Ergene İlçe Milli eğitim Müdürü Özgür Parıltı ile birlikte, Marmaracık Mahallesinde inşaatına başlanan ilk ve ortaokul binasını yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okul binasının 16 derslikli olarak planlandığını ve bodrum artı 3 kattan oluşacağını kaydeden Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, “Okul binamızın öğrenci, öğretmen, idarecilerimiz ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. 21'inci yüzyıl becerileriyle donanmış, devletini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmayı kendine ilke edinmiş öğrencilerin yetişmesini amaçladığımız okullarımızın inşaatında emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.