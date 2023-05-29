Eşinden boşanmak istemeyen koca, baldızının dükkanında kendisini vurdu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddet gördüğü gerekçesiyle kadın sığınma evine sığınan eşi Ö.D.'den boşanmak istemediğini ifade eden S.D., eşinin kardeşinin dükkanında kendisini vurdu.

Olay, Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden kaçarak sığınma evine yerleşen Ö.D.'yi bulmak isteyen S.D., eşinin kardeşinin dükkanına gitti. Burada eşinin kardeşi ile bir süre tartışan ve boşanmak istemediğini dile getiren S.D. üzerindeki silahı çıkarıp intihar girişiminde bulundu.

Kendisine 3 kez ateş eden S.D. yaralandı. Olay üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. Hafif yaralı olarak S.D. aracı ile hastaneye gitti. Polis ekiplerinin, olay yeri incelemesinin ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.