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Eşine kızdı, kendini arabadan attı

Tekirdağ’da kocasıyla tartışan kadın kendini arabadan attı.

Tekirdağ'da kocasıyla tartışan kadın kendini arabadan attı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde İnanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İnanlı Mahallesi'nden Lüleburgaz'ın Ovacık köyüne doğru gitmek üzere hareket halindeki araçta kocası Y.B. ile tartışan R.B., bunalıma girerek kendisini arabadan attı. Yaralı kadının kocası tarafından olay yerine ambulans çağrıldı.


Talihsiz kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar bulunan hasta, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.


Olaya ilişkin aile içi şiddet iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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