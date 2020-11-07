Eşine yardım etmek isterken canından oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde temizlik yapan eşine yardım etmek için balkondan halı silkeleyen şahıs 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 4. Sokak üzerinde yer alan 6 katlı bir binada meydana geldi. İddialara göre evde temizlik yapan eşine yardım eden Mehmet Nasır Sönmez (44), 5. kattaki dairelerinin balkonundan halı silkelediği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Olayı görenlerin haber vermesi ile apartmana sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de balkondan düşen şahsa müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Nasır Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Sönmez'in cansız bedeni incelenmek ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.