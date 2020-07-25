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Eşini sokak ortasında darp etti

Tekirdağ’da iddialara göre sokak ortasında eşini darp eden bir şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tekirdağ'da iddialara göre sokak ortasında eşini darp eden bir şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı hakkında uzaklaştırma verildiği öğrenildi.


Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet mahallesi Karagöz sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. isimli bir şahıs, bir süredir eşi K.Ş.'ye şiddet uyguluyordu. Son olarak 24 Temmuz gece saatlerinde eşiyle sokakta tartışan F.K., karısı K.Ş.'yi darp etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, F.K.'yı gözaltına aldı.



Uzaklaştırma kararı verildi


Kocasının şiddetine uğrayan K.Ş. ise baygınlık gerçi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının ve görgü tanıklarının şikayetleri üzerine dayakçı kocaya evden 6 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

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