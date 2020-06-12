Eşinin boğazını keserek öldüren şahıs hakim karşısında

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iddiaya göre 41 yaşındaki İbrahim Y. yaklaşık 8 aydır ayrı yaşadığı eşini, çıkan tartışma sonrasında bıçaklayarak öldürdü. Şahıs daha sonra polise teslim olarak adliyeye çıkarıldı.

Olay, Fevzi Paşa Mahallesi Elif Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yıldır evli olduğu Nermin Y. İle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasına gelen İbrahim Y. 8 aydır eşi ile ayrı yaşıyordu. İbrahim Y. sabah konuşmak üzere Nermin Y.'nin yanına gitti. Burada ikili arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Yaşanan tartışmada İbrahim Y. eline aldığı bıçakla 2 çocuk annesi eşinin boğazını kesti. Kanlar içinde yerde kalan Nermin Y. ağır yaralandı.

Teslim oldu

Olay sonrası İbrahim Y. polis ekiplerini arayarak kendini ihbar etti, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekini sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede genç kadının öldüğünü belirledi. İbrahim Y. ise gözaltına alınırken, genç kadının cesedi otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.